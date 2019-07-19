Після обшуків у Борисполі затримали першого заступника мера

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у Борисполі після обшуків у міській раді правоохоронці затримали першого заступника мера міста. Про це він написав у своєму Facebook.

Крім того, правоохоронці затримали й директора комунального підприємства Бориспільської міської ради.

"Різниця між словом і ділом. Прокуратура Київської області затримала на гарячому першого заступника мера Борисполя та директора комунального підприємства Бориспільської міської ради, які вимагали і отримали від підприємців 60 тис грн", - написав глава ГПУ.

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