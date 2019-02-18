Обшуки у Миколаївській міськраді: у поліції пояснили причину

За версією слідства, при виконанні підрядних робіт на території Миколаєва посадовці вчинили розтрату майна

Управление Национальной полиции в Николаевской области заявляет, что в Николаевском городском совете проводят обыски в рамках уголовного производства по факту растраты имущества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указано, что 18 февраля следователи Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляют досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского городского совета.

Фото: обыски в Николаевской мэрии

"Чиновники по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершившили правонарушение, вероятно с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города", - отметили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что сейчас продолжаются одновременно обыски по месту работы и проживания фигурантов производства.

Напомним, полиция в понедельник, 18 февраля, проводит обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В департаменте подчеркивали, что обыски проводят с целью извлечения договорной и бухгалтерской документации.

Как писало РБК-Украина, ранее детективы НАБУ провели обыски в помещениях НКРЭКУ в рамках расследования в деле по факту возможного злоупотребления должностными лицами нацкомиссии своим служебным положением во время принятия так называемой формулы "Роттердам+".

Добавим, директор НАБУ Артем Сытник прокомментировал обыски в ПАО "Аграрный фонд". По его словам, дело касается минеральных удобрений.