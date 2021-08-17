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Силовики в Криму проводять масові обшуки у кримських татар

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Строганівка, Вівторок 17 серпня 2021 08:28
Силовики в Криму проводять масові обшуки у кримських татар Фото: окупанти проводять обшуки у кримських татар (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В окупованому Криму силовики проводять обшуки у кримських татар. Співробітники ФСБ прийшли у 5 будинків кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку українського омбудсмена Людмили Денісової.

Обшуки відбуваються обшуки в Сімферопольському, Бахчисарайському, Балаклавському та Нахімовському районах з 4 години ранку.

"У селищі Строганівка в Сімферопольському районі співробітники російських центру протидії екстремізму, ФСБ та ОМОНу проводять слідчі дії в будинку місцевого імама Раіфа Февзієва. До помешкання не пускають адвоката", - повідомила омбудсмен.

Також обшуки відбуваються у будинках місцевих активістів:

  • Джаббара Бекірова в селі Тернівка в Балаклавському районі Севастополя,
  • Заура Абдуллаєва в селі Холмовка в Бахчисарайському районі,
  • Рустема Таїрова в селі Повороте Нахімовського району Севастополя,
  • у тому ж районі в селі Фруктове у Рустема Мурасова. Він сьогодні вночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди їздив на оголошення незаконного вироку у справі так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір".
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