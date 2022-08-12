Під час обшуків у Трампа знайшли 11 комплектів секретних документів, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ .

Повідомляється, що документи знайшли в ході обшуків в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

Агенти ФБР вилучили близько 20 коробок з речами, папки з фотографіями і помилування прихильника Трампа Роджера Стоуна. У матеріалах, з яким ознайомилися журналісти, говориться, що слідство отримало 4 комплекти цілком секретних документів, 3 комплекти секретних документів і комплекти конфіденційних документів. Більш докладної інформації про їх зміст немає.

За словами адвоката Трампа, він використовував свої повноваження для розсекречення деяких матеріалів перед тим, як залишити свій пост.