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Під час обшуків у Трампа знайшли 11 комплектів секретних документів, - WSJ

Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Повідомляється, що документи знайшли в ході обшуків в маєтку Трампа в Мар-а-Лаго. Частина з них була позначена як цілком секретні і призначалися для доступу тільки в спеціальних державних установах.

Агенти ФБР вилучили близько 20 коробок з речами, папки з фотографіями і помилування прихильника Трампа Роджера Стоуна. У матеріалах, з яким ознайомилися журналісти, говориться, що слідство отримало 4 комплекти цілком секретних документів, 3 комплекти секретних документів і комплекти конфіденційних документів. Більш докладної інформації про їх зміст немає.

За словами адвоката Трампа, він використовував свої повноваження для розсекречення деяких матеріалів перед тим, як залишити свій пост.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обшуки у Трампа в рамках розслідування того, як у нього виявилися близько 15 коробок з документами Білого дому, частина з яких містила секретні матеріали.

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Сполучені Штати АмерикиФБРДональд Трамп