Чи зобов'яжуть Молдову вводити санкції проти Росії: відповідь посла ЄС

Мажейкс зазначив, що мова йде про санкції проти Росії через її агресію і напад на Україну, а не про антиросійські санкції.

Він додав, що ЄС не висував чіткої вимоги приєднатися до цих санкцій.

"ЄС не вимагає. Ми розуміємо, що у Молдови своя специфічна ситуація, і не завжди було можливо приєднуватися до тих чи інших кроків", - сказав він.

При цьому він зазначив, що для ЄС буде важливим те, що країна буде розвиватися в цьому напрямку.

"Від країн-кандидатів очікують, що вони будуть поступово наближати свою зовнішню політику до політики ЄС. Чіткої вимоги немає, але ми будемо раді бачити, що Молдова зможе приєднуватися до тих чи інших санкцій", - сказав Мажейкс.

Додамо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що держави, які хочуть вступити в ЄС, повинні приєднатися до санкцій проти Росії.