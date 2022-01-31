Обов'язкова вакцинація. Набув чинності новий наказ МОЗ: кого не допускатимуть на роботу
В Україні набуває чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Медики, комунальники та місцеві урядовці мали щепитись до 31 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.
Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плату, повідомили в МОЗ.
Кого не стосується ця вимога
Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.
Для кого вже є обов’язковим щеплення:
- працівників центральних органів виконавчої влади,
- місцевих державних адміністрацій,
- освітян,
- працівників стратегічно важливих об’єктів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий список обов'язкових для вакцинації професій набуде чинності 20 січня, але дату перенесли на 31 січня.