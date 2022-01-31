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Обов'язкова вакцинація. Набув чинності новий наказ МОЗ: кого не допускатимуть на роботу

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 08:33
Обов'язкова вакцинація. Набув чинності новий наказ МОЗ: кого не допускатимуть на роботу Фото: невакцинованих працівників не допускатимуть на роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні набуває чинності наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Медики, комунальники та місцеві урядовці мали щепитись до 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

Працівникам органів місцевого самоврядування, державних і комунальних закладів охорони здоров’я та різних комунальних установ та організацій потрібна хоча б одна доза щеплення від коронавірусу.

Якщо щеплення не буде працівників відсторонятимуть від роботи без збереження заробітної плату, повідомили в МОЗ.

Кого не стосується ця вимога

Ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусної хвороби та медичний висновок на підтвердження цього.

Для кого вже є обов’язковим щеплення:

  • працівників центральних органів виконавчої влади,
  • місцевих державних адміністрацій,
  • освітян,
  • працівників стратегічно важливих об’єктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий список обов'язкових для вакцинації професій набуде чинності 20 січня, але дату перенесли на 31 січня.

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Мінстерство охорони здоров'я України Вакцина
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