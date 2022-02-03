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Баскетбольна Суперліга оголосила стартові п'ятірки Матчу зірок

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 11:39
Баскетбольна Суперліга оголосила стартові п'ятірки Матчу зірок Фото: Ді Джей Стефенс (prometeybc.com)
Автор: Андрій Вирва

Федерація баскетболу України оголосила стартові п’ятірки на Матч зірок Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Завершилось фанатське голосування щодо стартових п’ятірок на Матч зірок Суперліги.

Вболівальники визначили гравців, які розпочнуть гру на паркеті за команди України та Легіону.

Зірки України

Задня лінія

Ілля Сидоров ("Прометей") – 2749 голосів

Іссуф Санон ("Дніпро") – 2139 голосів

Передня лінія

Олександр Липовий ("Прометей") – 2031 голосів

В’ячеслав Кравцов ("Дніпро") – 1904 голоси

В’ячеслав Петров ("Прометей") – 1847 голосів

Зірки Легіону

Задня лінія

Діанжело Харрісон ("Прометей") – 2309 голосів

Ді Джей Купер ("Дніпро") – 1931 голос

Передня лінія

Ді Джей Стефенс ("Прометей") – 3529 голосів

Ді Джей Кеннеді ("Прометей") – 3398 голосів

Дрю Гордон ("Будівельник") – 1999 голосів

Ще по п’ять гравців у кожну команду своїм голосуванням визначать капітани клубів Суперліги, яким буде заборонено голосувати за своїх партнерів по команді.

Двох останніх баскетболістів у команди визначить організатор матчу – Федерація баскетболу України.

Матч зірок Суперліги відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту о 14:00.

Нагадаємо, що матчі "Прометея" та "Київ-Баскета" в єврокубках перенесли через спалах коронавірусу в українських клубах.

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