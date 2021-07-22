Оголошена дата візиту Зеленського в США, а в Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna: новини за 21 липня

Названа дата візиту президента України Володимира Зеленського в США, в Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna, скандального педагога Більченко звільнили з університету. Детальніше про те, що сталося в середу, 21 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Ярового звільнили з МВС: він понад 7 років був першим заступником Авакова

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні звільнив першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Він був на цій посаді з березня 2014 року.

Зазначимо, його призначили першим заступником у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.

Після Дня Незалежності. Названо дату візиту Зеленського до США

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів відбудеться 30 серпня. Раніше очікувалося, що візит українського президента відбудеться наприкінці липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Цей візит підтвердить нашу тісну співпрацю в галузі енергетичної безпеки, а також нашу підтримку зусиль президента Зеленського щодо боротьби з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на наших спільних демократичних цінностях", - йдеться в повідомленні.

У Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna в центрі вакцинації

У Києві став доступний онлайн-запис на щеплення від коронавірусу препаратом Moderna в центрі вакцинації, який знаходиться в Міжнародному виставковому центрі. Запис на щеплення доступна в системі Helsi. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Онлайн-запис на щеплення доступний з 22 по 25 липня. "Отримати щеплення вакциною Spikevax від Moderna можуть всі бажаючі від 18 років. Тільки за попереднім записом", - йдеться в повідомленні.

На Прикарпатті мікроавтобус з дітьми потрапив у ДТП, є постраждалі

У Надвірнянському районі Івано-Франківської області мікроавтобус, в якому перебували діти, зіткнувся з вантажівкою. У результаті ДТП до лікарні госпіталізували восьмеро осіб, серед яких шестеро - діти.

40-річний мешканець Житомирської області на автомобілі Volkswagen Transporter рухався у напрямку м. Мукачево та, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем DAF, яким керував 26-річний мешканець Надвірнянщини.

Лісові пожежі в Росії значно посилилися: яка ситуація в країні

У Карелії ввели режим надзвичайної ситуації через масштабні лісові пожежі. Режим діє мінімум до 1 серпня.

Ліси горять в Карелії з початку липня. 17 липня лісові пожежі в республіці поширилися на площі 2,1 тисячі га. До понеділка площа палаючих лісів склала 4,3 тисячі га. Зараз площа зросла майже на третину - до 5,9 млн га.

Скандального педагога Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова: з'явився наказ

Викладач Євгенія Більченко з Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, яка спровокувала мовний скандал і відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями, вже звільнена з вишу. Про це розповіла сама Більченко у своєму Facebook. Педагог переконана, що з нею розправилися через "політичне інакомислення".

Також Більченко стверджує, що заради її звільнення керівництво університету пішло на ліквідацію кафедри культурології та філософської антропології, де вона значилася - а зроблено це було тому, що "не змогли нічого довести: ані профнепридатність, ані аморальний вчинок - нічого з того, що вішали".

В Одесі батько довів сина до крайнього виснаження, практикуючи "духовне лікування" (відео)

В Одесі чоловік довів власного сина до крайнього виснаження - 16-річний підліток в результаті потрапив до лікарні зі зневодненням і дефіцитом ваги у важкому стані. Тепер, поки хлопця рятують лікарі, правоохоронці розслідують факт злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Як пояснив свої дії чоловік, він думав, що хворий син замість підтримки фахівців потребує "духовного лікування", вираженого в харчових обмеженнях. До медиків батько звернувся тільки тоді, коли доведений до виснаження хлопець не зміг навіть пити воду.

Україну накриють опади і посвіжішає ще більше: де пройдуть зливи

Погода в Україні в четвер, 22 липня, готує рясні опади на більшій частині території країни, а температура повітря продовжить зниження.

Синоптична ситуація в Україні буде обумовлена зміщенням на південний схід атмосферних фронтів, а також впливом антициклону на північно-західну частину країни. Дощі, і місцями шквали очікуються в ряді західних областей, а також значні опади очікуються в південних, східних і місцями центральних областях.