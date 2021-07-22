Объявлена дата визита Зеленского в США, а в Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna: новости за 21 июля

Названа дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna, скандального педагога Бильченко уволили из университета. Подробнее о том, что произошло в среду, 21 июля - в материале РБК-Украина.

Ярового уволили из МВД: он более 7 лет был первым замом Авакова

Кабинет министров Украины на заседании 21 июля уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности с марта 2014 года.

Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

После Дня Независимости. Названа дата визита Зеленского в США

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты состоится 30 августа. Ранее ожидалось, что визит украинского президента состоится в конце июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Этот визит подтвердит наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности, а также нашу поддержку усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - говорится в сообщении.

В Киеве открыли запись на прививку вакциной Moderna в центре вакцинации

В Киеве стала доступна онлайн-запись на прививку от коронавируса препаратом Moderna в центре вакцинации, который находится в Международном выставочном центре. Запись на прививку доступна в системе Helsi.

Онлайн-запись на прививку доступна с 22 по 25 июля. "Получить прививку вакциной Spikevax от Moderna могут все желающие от 18 лет. Только по предварительной записи", - говорится в сообщении.

На Прикарпатье микроавтобус с детьми попал в ДТП, есть пострадавшие

В Надворнянском районе Ивано-Франковской области микроавтобус, в котором находились дети, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП в больницу были госпитализированы восемь человек, среди которых шестеро - дети.

40-летний житель Житомирской области на автомобиле Volkswagen Transporter двигался в направлении г. Мукачево и, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем DAF, которым управлял 26-летний житель Надворнянщины.

Лесные пожары в России значительно усилились: какая ситуация в стране

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Режим действует минимум до 1 августа.

Леса горят в Карелии с начала июля. 17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тысяч га. К понедельнику площадь горящих лесов составила 4,3 тысяч га. Сейчас площадь выросла почти на треть - до 5,9 тысяч га.

Скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова: появился приказ

Преподаватель Евгения Бильченко из Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, которая спровоцировала языковой скандал и отличилась антиукраинскими высказываниями, уже уволена из вуза. Педагог убеждена, что с ней расправились из-за "политического инакомыслия". Об этом рассказала сама Бильченко в своем Facebook.

Также Бильченко утверждает, что ради ее увольнения руководство университета пошло на ликвидацию кафедры культурологии и философской антропологии, где она числилась - а сделано это было потому, что "не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок - ничего из того, что вешали".

В Одессе отец довел сына до крайнего истощения, практикуя "духовное лечение" (видео)

В Одессе мужчина довел собственного сына до крайнего истощения - 16-летний подросток в итоге попал в больницу с обезвоживанием и дефицитом веса в тяжелом состоянии. Теперь, пока парня спасают врачи, правоохранители расследуют факт злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Как объяснил свои действия мужчина, он думал, что больной сын вместо поддержки специалистов нуждается в "духовном лечении", выраженного в пищевых ограничениях. К медикам отец обратился только тогда, когда доведенный до истощения парень не смог даже пить воду.

Украину накроют осадки и посвежеет еще больше: где пройдут ливни

Погода в Украине в четверг, 22 июля, готовит обильные осадки на большей части территории страны, а температура воздуха продолжит снижение.

Синоптическая ситуация в Украине будет обусловлена смещением на юго-восток атмосферных фронтов, а также влиянием антициклона на северо-западную часть страны. Дожди, и местами шквалы ожидаются в ряде западных областей, а также значительные осадки ожидаются в южных, восточных и местами центральных областях.