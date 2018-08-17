Оголошено склад збірної України на чемпіонат світу з літнього біатлону-2018

В Нове-Мєсто виступлять найсильніші біатлоністи країни

Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону визначилися зі складом на літній чемпіонат світу, який відбудеться в чеському Нове Мєсто з 22 по 26 серпня (три змагальних дня). Про це повідомляє biathlon.com.ua.

Склад збірної України з біатлону:

Жінки: Юлія Журавок, Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко.

Чоловіки: Віталій Кільчицький, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Віталій Труш (запасний).

Розклад чемпіонату світу з літнього біатлону (час київський):

22 серпня

14:00 - 18:30. тренування

21:00. Церемонія відкриття

23 серпня

15:30 - 20.30. офіційне тренування

24 серпня

13.00 - 14:30. тренування

19.00. Змішана естафета 2 × 6 км + 2 × 7,5 км (жінки / чоловіки)

25 серпня

17:45. Спринт 7,5 км (жінки)

19:45. Спринт 10 км (чоловіки)

26 серпня

16:45. Гонка переслідування 10 км (жінки)

18:30. Гонка переслідування 12,5 км (чоловіки)

На літньому чемпіонаті світу-2018 з біатлону також візьмуть участь і юніорські збірні. Всього очікується участь близько 250 біатлоністів з 28 країн.