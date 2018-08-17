Оголошено склад збірної України на чемпіонат світу з літнього біатлону-2018
В Нове-Мєсто виступлять найсильніші біатлоністи країни
Жіноча та чоловіча збірні України з біатлону визначилися зі складом на літній чемпіонат світу, який відбудеться в чеському Нове Мєсто з 22 по 26 серпня (три змагальних дня). Про це повідомляє biathlon.com.ua.
Склад збірної України з біатлону:
Жінки: Юлія Журавок, Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко.
Чоловіки: Віталій Кільчицький, Тарас Лесюк, Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Віталій Труш (запасний).
Розклад чемпіонату світу з літнього біатлону (час київський):
22 серпня
14:00 - 18:30. тренування
21:00. Церемонія відкриття
23 серпня
15:30 - 20.30. офіційне тренування
24 серпня
13.00 - 14:30. тренування
19.00. Змішана естафета 2 × 6 км + 2 × 7,5 км (жінки / чоловіки)
25 серпня
17:45. Спринт 7,5 км (жінки)
19:45. Спринт 10 км (чоловіки)
26 серпня
16:45. Гонка переслідування 10 км (жінки)
18:30. Гонка переслідування 12,5 км (чоловіки)
На літньому чемпіонаті світу-2018 з біатлону також візьмуть участь і юніорські збірні. Всього очікується участь близько 250 біатлоністів з 28 країн.