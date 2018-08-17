Объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону-2018
В Нове-Место выступят сильнейшие биатлонисты страны
Женская и мужская сборные Украины по биатлону определились с составом на летний чемпионат мира, который состоится в чешском Нове Место с 22 по 26 августа (три соревновательных дня). Об этом сообщает biathlon.com.ua.
Состав сборной Украины по биатлону:
Женщины: Юлия Журавок, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко.
Мужчины: Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Труш (запасной).
Расписание чемпионата мира по летнему биатлону (время киевское):
22 августа
14:00 - 18:30. Тренировки
21:00. Церемония открытия
23 августа
15:30 - 20:30. Официальная тренировка
24 августа
13.00 - 14:30. Тренировки
19.00. Смешанная эстафета 2×6 км + 2×7,5 км (женщины/мужчины)
25 августа
17:45. Спринт 7,5 км (женщины)
19:45. Спринт 10 км (мужчины)
26 августа
16:45. Гонка преследования 10 км (женщины)
18:30. Гонка преследования 12,5 км (мужчины)
На летнем чемпионате мира-2018 по биатлону также примут участие и юниорские сборные. Всего ожидается участие около 250 биатлонистов из 28 стран.