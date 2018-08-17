Объявлен состав сборной Украины на чемпионат мира по летнему биатлону-2018

В Нове-Место выступят сильнейшие биатлонисты страны

Женская и мужская сборные Украины по биатлону определились с составом на летний чемпионат мира, который состоится в чешском Нове Место с 22 по 26 августа (три соревновательных дня). Об этом сообщает biathlon.com.ua.

Состав сборной Украины по биатлону:

Женщины: Юлия Журавок, Мария Кручова, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко.

Мужчины: Виталий Кильчицкий, Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Виталий Труш (запасной).

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону (время киевское):

22 августа

14:00 - 18:30. Тренировки

21:00. Церемония открытия

23 августа

15:30 - 20:30. Официальная тренировка

24 августа

13.00 - 14:30. Тренировки

19.00. Смешанная эстафета 2×6 км + 2×7,5 км (женщины/мужчины)

25 августа

17:45. Спринт 7,5 км (женщины)

19:45. Спринт 10 км (мужчины)

26 августа

16:45. Гонка преследования 10 км (женщины)

18:30. Гонка преследования 12,5 км (мужчины)

На летнем чемпионате мира-2018 по биатлону также примут участие и юниорские сборные. Всего ожидается участие около 250 биатлонистов из 28 стран.