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Держекоінспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер

Одеса, П'ятниця 31 липня 2020 21:59
Держекоінспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер
Фото: танкер Delfi (Думская)
Автор: РБК-Україна

Глава відомства анонсував розробку пропозицій "по екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації танкера Delfi"

Державна екологічна інспекція не рекомендує розрізати затонулий в Одесі танкер Delfi. Він завдасть значної шкоди екології.

Про це заявив глава Держекоінспекції України Андрій Мальований в Facebook.

"Від судновласника ніхто не почув жодної інформації щодо кількості нафтопродуктів, яке було на борту затонулого танкера. Зараз розглядається варіант розрізання Delfi для евакуації, оскільки цілим прибрати танкер не вдалося. Тоді все паливо з машинних відділень потрапить в Чорне море", - зазначив він.

За його словами, потенційна шкода навколишньому середовищу може в 40 разів перевищити всі ті розливи нафти, які були з 22 листопада минулого року.

При цьому, Мальований анонсував розробку пропозицій "по екологічної безпеки під час виконання робіт з ліквідації танкера Delfi".

"Треба бути готовими до швидкої ліквідації можливих забруднень, щоб не допустити справжню екологічну катастрофу", - пояснив він.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник довгий час відмовлявся проводити роботи з підняття судна з мілини.

Раніше повідомлялося, що танкер Delfi повинні були підняти з мілини до 20 липня, проте буксирувальники не вдалося це зробити.

Крім того, 26 липня зафіксували чергову витік нафтопродуктів з танкера Delfi через що оголосили надзвичайну ситуацію.

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