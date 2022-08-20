ua ru
Сб, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обкрадали жителів окупованого села під Харковом: солдатам РФ висунуто підозру

Новость на русском →
Харків, Субота 20 серпня 2022 15:10
Обкрадали жителів окупованого села під Харковом: солдатам РФ висунуто підозру Фото: солдати РФ обкрадали жителів окупованого села під Харковом (facebook.com/ssumariupol)
Автор: Константин Широкун

Двом військовослужбовцям російської армії заочно повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни за те, що вони обкрадали мирне населення окупованого села під Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, на початку березня 2022 року в селі Руські Тишки Харківського району, яке на той час перебувало в окупації, старший стрілець і старший розвідник 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ проникли в один з приватних будинків. Звідти вони вкрали прикраси та особисті речі. Серед "трофеїв" - ювелірні вироби із золота і срібла, ноутбук і колекція старовинних монет.

Вкрадене майно не могло бути використане у військових цілях, тобто підозрювані викрали речі у цивільних виключно з метою особистої наживи, тим самим порушили умови Женевської конвенції.

Досудове розслідування процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснює управління СБУ в області.

Раніше ми писали, що СБУ викрила громадянина РФ, який протягом двох років підтримував терористів на Донбасі і збирав гроші для купівлі необхідної військової амуніції окупантам.

Нагадаємо, що раніше СБУ ідентифікувала "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Харків Війська РФ
NEWS
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
Втрати Росії у війні наближаються до 45 000 загиблих військових, - Генштаб
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам