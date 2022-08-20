Обкрадали жителів окупованого села під Харковом: солдатам РФ висунуто підозру
Двом військовослужбовцям російської армії заочно повідомлено про підозру в порушенні законів і звичаїв війни за те, що вони обкрадали мирне населення окупованого села під Харковом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, на початку березня 2022 року в селі Руські Тишки Харківського району, яке на той час перебувало в окупації, старший стрілець і старший розвідник 25-ї мотострілецької бригади ЗС РФ проникли в один з приватних будинків. Звідти вони вкрали прикраси та особисті речі. Серед "трофеїв" - ювелірні вироби із золота і срібла, ноутбук і колекція старовинних монет.
Вкрадене майно не могло бути використане у військових цілях, тобто підозрювані викрали речі у цивільних виключно з метою особистої наживи, тим самим порушили умови Женевської конвенції.
Досудове розслідування процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснює управління СБУ в області.
Раніше ми писали, що СБУ викрила громадянина РФ, який протягом двох років підтримував терористів на Донбасі і збирав гроші для купівлі необхідної військової амуніції окупантам.
Нагадаємо, що раніше СБУ ідентифікувала "кадирівця", який під час окупації Київської області катував підлітка.
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