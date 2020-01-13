Обвинувачений у вбивстві словацького журналіста визнав свою провину

Один з обвинувачених у причетності до вбивства словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака - Мирослав Марчек на судовому процесі у Словаччині зізнався, що вбив у лютому 2018 року журналіста і його наречену Мартіну Кушнірова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, у понеділок, 13 січня, відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство словацького журналіста і його нареченої.

Двоє інших підсудних, зокрема підприємець Маріан Кочнер, якого звинувачують у замовленні вбивства Куцияка, стверджують, що не є невинними.

Місцеві ЗМІ, у свою чергу, зазначають деякі невідповідності між даними слідства та визнанням Марчека, зокрема за кількістю зроблених пострілів в Кучака.

Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори.

Додамо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

Крім того, в травні 2018 року адвокат родини вбитого журналіста Даніель Липсик звинуватив словацьку поліцію знищенні доказів на місці вбивства.