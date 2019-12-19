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Призначено дату суду над підозрюваними у вбивстві словацького журналіста

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 15:01
Призначено дату суду над підозрюваними у вбивстві словацького журналіста
Фото: Ян Кучак (facebook.com/Aktuality.sk)

Основний процес розпочнеться 13 січня

Четверо підозрюваних у вбивстві словацького журналіста-розслідувача Яна Кучака і його нареченої постануть перед судом у січні після того, як у четвер судді постановили, що для початку судового процесу достатньо доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За версією слідства, підприємець Маріан Кочнер, про шахрайство якого писав журналіст, є замовником вбивства.

На слуханнях у четвер в Спеціальному кримінальному суді недалеко від Братислави охоронці в балаклаві і з автоматами призвели обвинувачених в наручниках в зал суду.

Прокурор і всі обвинувачені, у тому числі двоє чоловіків, які ймовірно вчинили вбивство, і жінка, обвинувачена у посередництві, відповіли негативно, коли суддя запитав, чи хочуть визнати провину для того, щоб їм пом'якшили вирок. Вони заперечують провину.

Судді постановили, що основний процес розпочнеться 13 січня. Рішення було прийнято не дивлячись на заяву захисту про недостатню кількость доказів.

Як відомо Яна Кучака і його наречену вбили в лютому 2018 року. Їм було по 27 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 жовтня минулого року суд заарештував чотирьох обвинувачених у вбивстві словацького журналіста Кучака.

В Словаччині після вбивства журналіста Яна Кучака партія Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, ініціювала дострокові вибори. Зазначимо, що секретар Ради безпеки Вилиам Джассен і помічник прем'єр-міністра Марія Троскова залишили посади в уряді. Раніше міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

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