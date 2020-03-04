Обвинуваченим по "справі Хізб ут-Тахрір" до суду в Росії викликали швидку

У Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону (Російська Федерація) сьогодні, 4 березня, розпочалося засідання у другій бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір". Через скарги підсудних на погане самопочуття і високу температуру до суду викликали медиків, повідомляє громадське об’єднання "Кримська солідарність" на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що підсудний Сервер Мустафаєв клопотав про перенесення судового засідання.

Він поскаржився на високу температуру, сильний головний біль і запаморочення. За словами Мустафаєва, ввечері в іншого підсудного Мемета Бєлялова була температура близько 40 градусів. Суд оголосив перерву на 30 хвилин для виклику бригади швидкої допомоги, пізніше засідання продовжилось

"Підсудних оглянув фельдшер швидкої допомоги Гриценко І.А. Попри підтвердження ним вірусного захворювання в обвинувачених, що проявляється, в тому числі, наявністю температури, болем у м’язах, нездужанням, показань для надання медичної допомоги та перешкод для проведення судового засідання він не побачив. Клопотання і заяви сторони захисту про допит фахівця суд не задовольнив", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявляла про порушення прав українського політв'язня Сервера Мустафаєва. Йому не надають медичну допомогу, обмежують отримання посилок, не надають продукти харчування під час переміщення із СІЗО до суду, а також позбавляють можливості приймати душ і здійснювати прогулянки на свіжому повітрі.

Також повідомлялося, що в Росії систематично порушуються права незаконно засуджених кримських татар Тимура Ібрагімова і Сервера Зекіряєва. Їм відмовляються надати медичну допомогу.