Обвинувачених у розстрілах на Майдані трьох беркутівців судитимуть заочно

Сьогодні суд розглянув клопотання Офісу генпрокурора про заочний процес проти беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського.

За версією слідства, після обміну вони переховуються на тимчасово окупованій території України. Більше того, встановлено, що Зінченко служить в "1-му армійському корпусі ДНР".

Інтерпол відмовив українським правоохоронцям в оголошенні беркутівців у міжнародний розшук, посилаючись на пункт про "політичні переслідування".

Зазначимо, Верховна рада 27 квітня 2021 року прийняла зміни до законодавства, які дозволяють заочно судити громадян, які переховуються на окупованих територіях або в Росії і не оголошені в міжнародний розшук Інтерполом.

Враховуючи це, прокуратура подала клопотання про заочний процес. Суд його задовольнив. Крім того, суд на прохання обвинувачення вирішив розглянути питання об'єднання справи проти трьох беркутівців і справи проти їх двох колег - Олександра Маринченка та Сергія Тамтури. Двоє останніх після обміну в грудні 2019 року повернулися на підконтрольну Україні територію і знаходяться в Києві.

Захист беркутівців виступав проти заочного процесу та об'єднання справ. Один з аргументів адвокатів - Україна сама добровільно відпустила обвинувачених з-під варти і вивезла на окуповану територію.