Обвиняемых в расстрелах на Майдане трех беркутовцев будут судить заочно

Сегодня суд рассмотрел ходатайство Офиса генпрокурора о заочном процессе против беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина и Олега Янишевского.

По версии следствия, после обмена они скрываются на временно оккупированной территории Украины. Более того, установлено, что Зинченко служит в "1-м армейском корпусе ДНР".

Интерпол отказал украинским правоохранителям в объявлении беркутовцев в международный розыск, ссылаясь на пункт о "политических преследованиях".

Отметим, Верховная рада 27 апреля 2021 года приняла изменения в законодательство, которые позволяют заочно судить граждан, которые скрываются на оккупированных территориях или в России и не объявлены в международный розыск Интерполом.

Учитывая это, прокуратура подала ходатайство о заочном процессе. Суд его удовлетворил. Кроме того, суд по просьбе обвинения решил рассмотреть вопос объединения дела против трех беркутовцев и дела против их двух коллег - Александра Маринченко и Сергея Тамтуры. Двое последних после обмена в декабре 2019 года вернулись на подконтрольную Украине территорию и находятся в Киеве.

Защита беркутовцев выступала против заочного процесса и объединения дел. Один из аргументов адвокатов - Украина сама добровольно отпустила обвиняемых из-под стражи и вывезла на оккупированную территорию.