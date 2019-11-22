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Справу вбивства Даші Лукяненко направили до суду

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 18:52
Справу вбивства Даші Лукяненко направили до суду
Фото: Микола Тарасов (dumskaya.net)

Правоохоронці похвилинно  відновили останню годину життя дитини

Правоохоронці завершили розслідування та відправили до суду справу щодо вбивства 11-річної Даші Лукяненко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, на підставі зібраної інформації похвилинно відновили останню годину життя дитини і встановили, що до злочину причетний 22-річний місцевий мешканець. Зловмисник був затриманий та заарештований без права внесення застави.

"В ході досудового розслідування була проведена низка експертиз та зібрано достатньо доказів аби довести провину обвинуваченого. Крапку у справі поставить суд", - говорить начальник поліції Одеської області Олег Бех.

Також у будинку, де мешкав підозрюваний, був проведений обшук.

Нагадаємо, тіло 11-річної Дарини, яка пропала 13 червня, знайшли 19 червня у вигрібній ямі приватного домоволодіння, розташованого поруч з місцем, де зникла дівчинка. Екс-голова Національної поліції України Сергій Князєв заявляв, що основною версією вбивства дівчинки є вбивство, де ключовим був сексуальний мотив.

Як повідомляло РБК-Україна, за підозрою у вбивстві одразу ж був затриманий 22-річний юнак, який живе в цьому будинку з батьками. При затриманні підозрюваний зізнався у спробі згвалтування і вбивство.

Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко під Одесою викликала в суспільстві резонанс, після чого українці масово підписували петицію проти педофілів. Так, 22 червня вранці документ зібрав необхідну кількість голосів підтримки і навіть перевищив позначку в 25 тисяч.

Крім того, підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко Миколи Тарасова направляли на психіатричну експертизу.

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