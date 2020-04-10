Верланов: карантин - не привід гальмувати реформу податкової

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

ДПС прагне задовольнити запит українського бізнесу на стабільність

Нинішні непрості умови не привід сповільнювати реформу Державної податкової служби України, навпаки - час її прискорити. Про це заявив голова ДПС України Сергій Верланов під час онлайн зустрічі з представниками Американської торговельної палати в Україні (The American Chamber of Commerce in Ukraine), передає РБК-Україна.

"Тут не треба нічого вигадувати: основними дороговказами для нас залишаються запит українського бізнесу на стабільність і якість податкового сервісу, а також домовленості з МВФ та ЄС", - заявив голова податкової Сергій Верланов.

За словами Верланова, Державна податкова служба вже активно втілює частину з цих домовленостей, а саме підтримує і захищає систему автоматичного відшкодування ПДВ, бореться з нелегальним обігом підакцизних товарів, впроваджує сервісний підхід до платників.

Також голова податкової анонсував найближчим часом впровадження електронних чесних аудитів, що дозволять у рази знизити корупцію під час перевірок, та перехід ДПС на єдину юридичну особу, що забезпечить ефективність та незворотність реформи служби.

"Адже перенесення в регіони перетворень, що відбуваються на центральному рівні, залишається для нас одним з головних викликів", - підкреслив Сергій Верланов.

У ході зустрічі сторони також обговорили ситуацію в країні та роботу ДПС під час пандемії, зокрема безперебійність роботи інформаційно- телекомунікаційного блоку та розвиток електронного документообігу.

За словами Сергія Верланова, у цьому напрямі податкова проводить активну роз’яснювальну роботу щодо можливостей електронного спілкування з податковими органами. Зокрема, систематично на вебпорталі ДПС, ютуб-каналі та соціальних мережах розміщуються відеоуроки з роз’ясненнями щодо використання електронних сервісів.

Крім того, враховуючи низку змін для бізнесу, які передбачені новими законами щодо запобігання поширенню Covid-19, ДПС готує інформаційні листи, в яких роз’яснює законодавчі нововведення.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб платники податків в умовах карантину не відчували інформаційну ізольованість. Інформація щодо наповнення бюджету, зміни у законодавстві, сервісні можливості податкової - про все це ми регулярно комунікуємо", - наголосив Сергій Верланов.

Додамо, Державна податкова служба використовує нові формати спілкування з представниками бізнесу в умовах карантину, зокрема онлайн зустрічі.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація висловила вдячність прем’єр-міністру Денису Шмигалю, голові Державної податкової служби України Сергію Верланову та голові Держмитслужби Максиму Нефьодову за конструктивний діалог з бізнесом в умовах карантину.