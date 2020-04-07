ДПС: надходження від акцизного податку зі спирту зросли майже у 8 разів

Фото: Сергій Верланов (tax.gov.ua)

За словами Верланова, держава отримує додаткові мільйони завдяки посиленню контролю за ринком підакцизних товарів

У березні Державна податкова служба забезпечила надходження з акцизного податку до бюджету на загальну суму 5 млрд 889,2 млн грн, у тому числі 5 млрд 583,7 млн грн з підакцизної продукції, виробленої на території України, та 305,5 млн грн - з імпортованої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПС.

Таким чином, виконання індикативних показників, встановлених розписом Міністерства фінансів України, склали 101,3 % та 106,7 % відповідно.

"Посилення контролю за ринком підакцизних товарів приносить результат. Спільні заходи податківців та правоохоронних органів вже привели до значного збільшення надходжень від акцизного податку. І ми на цьому не зупиняємося. Адже в умовах кризи важлива кожна гривня, яка може стати підтримкою для бізнесу і населення у цей непростий час", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

У Державній податковій службі наголосили, що акцизний податок в Україні має значну питому вагу у формуванні держбюджету.

"На 78,7 % цей показник формує тютюнова галузь. У березні поточного року виробниками тютюнової продукції забезпечено 4392,7 млн грн надходжень з акцизного податку, що на 1308,4 млн грн більше, ніж у березні 2019 року. Темп росту склав 142,4 %. Такий показник став можливим завдяки комплексним заходам для боротьби з виготовленням та виявленням нелегальної продукції на ринку тютюнових виробів", - говориться у повідомленні.

Крім того, як зазначають у податковій, надходження з акцизного податку від реалізації лікеро-горілчаної продукції у березні становило 595,6 млн грн, що на 131,2 % більше, ніж у березні 2019 року. Щодо акцизного податку зі спирту, то надходження відносно минулого року зросли майже у 8 разів і становили 61,4 млн гривень.

"Державна податкова служба висловлює подяку всім виробникам підакцизної продукції, які працюють легально та забезпечують країну бюджетними надходженнями", - підкреслили у ДПС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перший квартал 2020 року податкова вивела з тіні 7,6 млрд грн ПДВ.