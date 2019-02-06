Обвинувачення просить для Зайцевої та Дронова по 10 років в'язниці

Фото: Олена Зайцева (УНІАН)

Наступне засідання призначено на 11 лютого

Прокурор просить суд обвинувачених у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олену Зайцеву та Геннадія Дронова позбавити волі строком на 10 років, а також позбавити водійських прав на 3 роки. Таку вимогу представник обвинувачення оголосив 6 лютого під час засідання Київського районного суду Харкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Наступне засідання суд призначив на 11 лютого.

UPD: 19:30 // Прокуратура просить обом водіям, Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, по 10 років позбавлення волі. Таке покарання водіям під час дебатів назвав прокурор Максим Блохін. UPD: 19:20 // Прокурор назвав пом'якшувальні обставини для Олени Зайцевої - це каяття та відшкодування збитків потерпілим. У суді розпочалися дебати. Свою позицію озвучує сторона обвинувачення. Опубліковано UA: Харків Середа, 6 лютого 2019 р.

Зазначимо, 18 жовтня 2017 року в центрі Харкова зіткнулися позашляховик Lexus RX, яким керувала Олена Зайцева, і Volkswagen, за кермом якого був Геннадій Дронов. В результаті ДТП загинули шестеро осіб і ще п'ятеро отримали поранення. Зараз обидва водія знаходяться на лаві підсудних. Судовий розгляд триває.

Як писав Styler, сьогодні в Київському районному суді міста Харкова пройшли дебати у справі про смертельну ДТП.

Прокурор Блохін клопотав про те, щоб залишити обвинувачених під вартою. Адвокат Зайцевої заявила, що ризиків немає, стан її підзахисної не дозволить їй ховатися від правосуддя.

В свою чергу адвокат Дронова попросив більш м'який запобіжний захід, так як у підсудного вдома старенька мати, за якою доглядають сусіди. Дронов цю інформацію підтвердив і попросив домашній арешт з електронним браслетом.

Раніше, 19 грудня 2018 року, суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави винуватцям ДТП у Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову до 16 лютого 2019 року.