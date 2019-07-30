Обвинувачення щодо фігуранта справи Гандзюк передали до суду

Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомив представник ГПУ Андрій Лисенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо".

Лисенко також розповів, що зараз готується перше засідання.

"Обвинувальний акт передано в суд, готується перше засідання", - сказав він.

Представник Генпрокуратури додав, що термін запобіжного заходу закінчився 26 червня і після цього його не продовжували.

З його слів, у цьому немає необхідності, оскільки обвинувальний акт вже передали до суду.

"Власне, не продовжували запобіжний захід, оскільки він вже не потрібен", - заявив Лисенко.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що підозрюваний в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський порушив домашній арешт, на який його перевели через нібито поганий стан здоров'я, і відвідав футбольний матч у Одесі.

Пізніше в Генпрокуратурі пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після завершення його терміну, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту за станом здоров'я фігуранта справи після того, як термін запобіжного заходу закінчився.

Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет 2 травня 2019 року.