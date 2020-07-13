Обвинувачення по справі Гандзюк можуть направити до суду до кінця липня

Печерський районний суд Києва скоротив терміни ознайомлення з матеріалами справи для сторони захисту підозрюваних у вбивстві Катерини Гандзюк Олексія Левіна та Владислава Мангера. Ознайомлення має завершитися 24 липня.

Про це повідомляє Hromadske.

За словами прокурора Андрія Синюка, таке рішення було прийнято у зв'язку з клопотанням звинувачення про зловживання своїм правом на ознайомлення з документами стороною захисту. Він зазначив, що адвокати Левіна і Мангера вивчають справу з 24 квітня по 11 червня, а також з 24 червня по нинішній час.

"Тому, після 24 липня ми можемо складати обвинувальний акт, вручати його сторонам і направляти кримінальну справу до суду", - повідомив Синюк.

Він уточнив, що ймовірно справа опиниться в суді вже до кінця липня. При цьому поки вирішується питання про те, який суд буде розглядати справу.

Нагадаємо, 11 червня суд продовжили розслідування справи про вбивство Гандзюк до 29 липня.

Як повідомляло РБК-Україна, підозрюваному в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну продовжили термін перебування під вартою до кінця липня.

Також повідомлялося, що у середині червня Мангера взяли під варту без права внесення застави.