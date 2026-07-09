Обвал цен на гречку и новые цены на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 9 июля
В украинских супермаркетах наблюдаются резкие изменения в стоимости популярных продуктов. Главная - существенно более дешевая гречка появилась в одной из сетей, тогда как цены на яйца местами снова пошли вверх.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен в крупных торговых сетях страны.
Главное:
- Хлеб: ценники стабильны, а самая дешевая позиция (ржаной хлеб за 13,79 грн) сегодня предлагает "Сільпо".
- Яйца: "Ашан" сменил акционную линейку, подняв цену за 10 штук до 29 грн, тогда как у "Сильпо" стоимость десятка наоборот немного снизилась - до 44,40 грн.
- Гречка: сеть "Сильпо" предлагает стоимость килограмма почти вдвое дешевле - до 36,99 грн.
- Молоко: стоимость малых упаковок остается абсолютно неподвижной в пределах 21,30-21,90 грн по всем супермаркетам.
- Масло: самая доступная цена удерживается в "Ашане" за 48,20 грн, тогда как у "Сильпо" аналогичная позиция подорожала на 3 гривны.
Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан") отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.
Гречка: резкое падение цены в "Сильпо"
Сеть "Сильпо" предлагает крупу ядрицу "Сытый двор" по цене 36,99 грн/кг, что на фоне общерыночных тенденций является самым дешевым предложением. В других супермаркетах стоимость удерживается на уровне прошедших суток:
- "Сильпо" (крупа "Сытый двор", 1 кг) - 36,99 грн
- АТБ (крупа "Разумный выбор", 1 кг) - 65,90 грн
- Novus (крупа Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан" (крупа Auchan ядрица, 1 кг) - 69,90 грн
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 9 июля (инфографика РБК-Украина)
Яйца: подорожание в "Ашане" и снижение в "Сильпо"
Категория куриных яиц (С1) продемонстрировала разнонаправленную динамику:
- На смену вчерашнему рекорду в "Ашане" (33 грн за десяток) пришла поштучная позиция за 2,90 грн (соответственно 29,00 грн за 10 шт.).
- В "Сильпо" стоимость столовых яиц "Пашот" (10 шт.) снизилась до 44,40 грн (в среду зафиксировали скачок до 48,29 грн).
- АТБ (яйцо "Своя линия" 1 категория, 10 шт.) - 43,90 грн
- Novus (яйца Marka Promo, 10 шт.) - 50,99 грн
Хлеб: стабильность линейки
В хлебобулочном сегменте кардинальных изменений не произошло, однако:
- Из-за изменения конкретных наименований налицо самый низкий ценник зафиксирован в "Сильпо" - хлеб ржаной диабетический "Формула вкуса" (300 г) стоит 13,79 грн.
- АТБ (хлеб тостовый нежный "Кристинополь", 300 г) - 20,30 грн
- "Ашан" (хлеб ржаной диабетический "Формула вкуса", 300 г) - 20,70 грн
- Novus (хлеб "Украинский" половина нарезанный Marka Promo, 400 г) - 25,79 грн
Молоко: минимальные корректировки большой упаковки
Цены на пастеризованное молоко в малых упаковках (400-450 г) остались на уровне среды, но не повсюду.
- Изменения коснулись только торговой марки в Novus за счет обновления бюджетной линейки 900 г за 37,79 грн.
- АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 21,30 грн
- "Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
- "Ашан" (Auchan 2,6%, 400 г) - 21,90 грн
Подсолнечное масло: "Ашан" держит минимум
В категории рафинированного подсолнечного масла (бутылки объемом 0,5 л) наиболее доступной остается продукция:
- Собственной марки в "Ашане" - 48,20 грн.
- Тем временем в "Сильпо" масло "Премия" за сутки прибавило в цене 3 гривны. ("Премия", 0,5 л) - 55,49 грн (вчера было 52,49 грн)
- АТБ ("Своя линия", 0,5 л) - 53,13 грн
- Novus ("Щедрый Дар", 500 мл) - 64,62 грн