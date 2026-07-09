Обвал цен на гречку и новые цены на яйца: сколько стоят продукты в супермаркетах 9 июля

В украинских супермаркетах наблюдаются резкие изменения в стоимости популярных продуктов. Главная - существенно более дешевая гречка появилась в одной из сетей, тогда как цены на яйца местами снова пошли вверх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг цен в крупных торговых сетях страны.

Главное: Хлеб : ценники стабильны, а самая дешевая позиция (ржаной хлеб за 13,79 грн) сегодня предлагает "Сільпо".

: ценники стабильны, а самая дешевая позиция (ржаной хлеб за 13,79 грн) сегодня предлагает "Сільпо". Яйца : "Ашан" сменил акционную линейку, подняв цену за 10 штук до 29 грн, тогда как у "Сильпо" стоимость десятка наоборот немного снизилась - до 44,40 грн.

: "Ашан" сменил акционную линейку, подняв цену за 10 штук до 29 грн, тогда как у "Сильпо" стоимость десятка наоборот немного снизилась - до 44,40 грн. Гречка : сеть "Сильпо" предлагает стоимость килограмма почти вдвое дешевле - до 36,99 грн.

: сеть "Сильпо" предлагает стоимость килограмма почти вдвое дешевле - до 36,99 грн. Молоко : стоимость малых упаковок остается абсолютно неподвижной в пределах 21,30-21,90 грн по всем супермаркетам.

: стоимость малых упаковок остается абсолютно неподвижной в пределах 21,30-21,90 грн по всем супермаркетам. Масло: самая доступная цена удерживается в "Ашане" за 48,20 грн, тогда как у "Сильпо" аналогичная позиция подорожала на 3 гривны.

Для сравнения в каждой сети (АТБ, "Сильпо", Novus и "Ашан") отбирались исключительно самые дешевые предложения в своих категориях, опубликованные на сайтах ритейлеров.

Гречка: резкое падение цены в "Сильпо"

Сеть "Сильпо" предлагает крупу ядрицу "Сытый двор" по цене 36,99 грн/кг, что на фоне общерыночных тенденций является самым дешевым предложением. В других супермаркетах стоимость удерживается на уровне прошедших суток:

"Сильпо" (крупа "Сытый двор", 1 кг) - 36,99 грн

АТБ (крупа "Разумный выбор", 1 кг) - 65,90 грн

Novus (крупа Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн

"Ашан" (крупа Auchan ядрица, 1 кг) - 69,90 грн

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых низких предложений по состоянию на 9 июля (инфографика РБК-Украина)

Яйца: подорожание в "Ашане" и снижение в "Сильпо"

Категория куриных яиц (С1) продемонстрировала разнонаправленную динамику:

На смену вчерашнему рекорду в "Ашане" (33 грн за десяток) пришла поштучная позиция за 2,90 грн (соответственно 29,00 грн за 10 шт.).

В "Сильпо" стоимость столовых яиц "Пашот" (10 шт.) снизилась до 44,40 грн (в среду зафиксировали скачок до 48,29 грн).

АТБ (яйцо "Своя линия" 1 категория, 10 шт.) - 43,90 грн

Novus (яйца Marka Promo, 10 шт.) - 50,99 грн

Хлеб: стабильность линейки

В хлебобулочном сегменте кардинальных изменений не произошло, однако:

Из-за изменения конкретных наименований налицо самый низкий ценник зафиксирован в "Сильпо" - хлеб ржаной диабетический "Формула вкуса" (300 г) стоит 13,79 грн.

АТБ (хлеб тостовый нежный "Кристинополь", 300 г) - 20,30 грн

"Ашан" (хлеб ржаной диабетический "Формула вкуса", 300 г) - 20,70 грн

Novus (хлеб "Украинский" половина нарезанный Marka Promo, 400 г) - 25,79 грн

Молоко: минимальные корректировки большой упаковки

Цены на пастеризованное молоко в малых упаковках (400-450 г) остались на уровне среды, но не повсюду.

Изменения коснулись только торговой марки в Novus за счет обновления бюджетной линейки 900 г за 37,79 грн.

АТБ ("Ежедневный сбор" 2,5%, 450 г) - 21,30 грн

"Сильпо" ("Полная Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн

"Ашан" (Auchan 2,6%, 400 г) - 21,90 грн

Подсолнечное масло: "Ашан" держит минимум

В категории рафинированного подсолнечного масла (бутылки объемом 0,5 л) наиболее доступной остается продукция: