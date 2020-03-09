Аналітики спрогнозували різкий стрибок курсу долара до кінця тижня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Паніка на світових ринках може обвалити українську гривню

До кінця тижня при загостренні паніки на світових ринках курс може різко піднятися до 26 гривень за долар. Про це РБК-Україна розповів аналітик Альпарі Максим Пархоменко.

За його словами, в нинішній ситуації на відкритті ринку 10 березня є всі шанси для того, щоб курс перевищив позначку 25,70 гривень за долар.

"При загостренні паніки ми можемо сміливо вийти до кінця тижня до курсу в 26,00", - зазначив Пархоменко.

Він також підкреслив, що падіння української валюти до 30 гривень за долар малоймовірно, оскільки Національний банк буде знижувати волатильність курсу.

"...щоб він у моменті не виріс до 30 гривень. Як минулого тижня, коли курс відкотив від 25", - додав аналітик.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що рекордне з 1991 року падіння цін на нафту призвело до обвалу світових ринків. Зокрема, різке падіння було зафіксовано на азійський і європейських біржах.

При цьому до сьогоднішньої паніки на світових ринках аналітики припускали зростання курсу до 27 гривень за долар після зміни уряду України.