Обвал будинку у Дрогобичі: затримані двоє працівників комунального підприємства

Поліції затримала двох працівників комунального підприємства через обвал під'їзду в Дрогобичі. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліцейські затримали 57-річного місцевого мешканця та 60-річну жительку міста Дрогобич.

"За фактом обвалу частини житлового будинку на вулиці Грушевського, 101 у місті Дрогобич відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - повідомляє прес-служба.

Зазначимо, що в результаті обвалу під'їзду в Дрогобичі загинули 8 людей. З під завалів врятовано 7 осіб (з них 5 дітей), яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

У свою чергу, мешканці будинку вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалу - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування.

РБК-Україна писало, що у Дрогобичі протягом 29 і 30 серпня оголошено жалобу за загиблими в результаті обвалу в житловому будинку.