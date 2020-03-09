Обвал на біржах і рекордне падіння ціни на нафту: що відбувається на світових ринках

Через рекордне падіння ціни на нафту світові ринки різко впали, на біржах по всьому світу спостерігається зниження провідних індексів. РБК-Україна стежить за ситуацією на світових ринках.

Причини падіння

На тлі зриву угоди країн-учасниць формату ОПЕК+ ціни на нафту північноморської нафти Brent впали більш ніж на 31%, досягнувши позначки 33 долари за барель. Станом на зараз нафтові котирування трохи відіграли падіння, однак різке падіння розбурхало світові фондові ринки.

Обвал азійський фондових ринків

За підсумками сьогоднішніх торгів більш ніж на 1000 пунктів знизився найважливіший індекс Токійської біржі Nikkei, який враховує 225 провідних показників. До кінця торгів індекс Nikkei втратив 5,07% і склав 19 698,76 пункту.

Водночас китайський Shanghai Composite Index втратив 3,01% і опустився до 2943,29 пункту. Індекс Гонконзької фондової біржі Hang Seng впав на 1064 пункту (4,07%) - до 25071 пункту.

Обвал на європейських біржах

На відкритті торгів німецький індекс DAX знизився на 8,09%. При цьому впали котирування акцій всіх 30 концернів, які входять у DAX. Цінні папери Deutsche Bank і Adidas відразу після відкриття Франкфуртській біржі просіли на понад 12%.

Французький індекс CAC 40, який включає котирування 40 найбільших компаній, впав на 6,31%, італійський FTSE MIB - на 4,95%, а Stoxx Europe 600 втратив 6,48%.

Серед європейських індексів найбільше падіння показав індекс Лондонської біржі FTSE 100, який впав на 8,54%. Він відбиває показники 100 провідних британських компаній.

На відкритті Лондонської біржі стався грандіозний обвал російських паперів. Акції "Новатек" просіли на 27,5%, "Лукойлу" - 25,6%, "Сбербанку" - 25,2%, "Роснефти" - 23,5%, "Газпрому" - на 20,1% і т. д.

Торги в США автоматично зупинилися через падіння ф'ючерсів

А в США після падіння індексу S&P 500 на 5% автоматично зупинилися електронні торги. Зокрема, під час торгівлі ф'ючерсами, яка проводилася після закриття біржі, вони різко впали, досягши ліміту у 5%. Дане зниження вказує на можливе падіння індексу при поновленні торгів у понеділок.

Падіння індексів в Африці

Загальна тенденція на світових ринках торкнулася й Африки. Зокрема, головний індекс єгипетської біржі EGX30 впав майже на 8% з відкриття торгів.

Нагадаємо, минулого тижня у Відні провалилися переговори нафтового картелю ОПЕК і Росії. Передбачалося, що провідні виробники нафти домовляться про скорочення видобутку. В результаті Саудівська Аравія вже пригрозила розв'язати "цінові війни" на ринку нафти.

При цьому аналітики прогнозують подальше зниження цін на нафту аж до 20 доларів за барель.