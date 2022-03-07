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Окупанти нанесли авіаудари по нафтобазам в Житомирі та Черняхові, виникла пожежа

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Понеділок 07 березня 2022 21:59
Окупанти нанесли авіаудари по нафтобазам в Житомирі та Черняхові, виникла пожежа Колаж РБК-Україна: Авіаудари по Житомиру призвели до пожежі на нафтобазі
Автор: Світлана Мащенко

В Житомирі та Черняхові російські окупаційні війська 7 березня нанесли два авіаудари по нафтобазах, виникло загоряння.

Про це повідомили в ДСНС.

Сталося це близько 20:20.

У Житомирі виникло загорання резервуару ємністю 10 м. куб. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 20 осіб та 4 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники уточнили, що вже станом на 21:30 пожежу у Житомирі було локалізовано.

Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо жертв та постраждалих немає.

У смт Черняхів сталося загорання двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Станом на 21:30 у смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 метрів. Попередньо жертв та постраждалих немає.

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