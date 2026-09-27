В Обухове и Броварах ухудшилось качество воздуха после атаки РФ

По информации мэра, в Броварах в районе промзоны возник пожар на одном из промышленных предприятий в результате падения обломков дрона Информация о пострадавших по состоянию на данный момент не поступала.

По данным мониторинговых постов, основным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль.

При длительном воздействии он может вызвать дискомфорт при дыхании во время дыхания у людей старшего возраста, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у людей, чувствительных к раздражению, и детям.

Для улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, не находиться на открытом воздухе и пить достаточно воды. Если дома есть воздухоочиститель, его рекомендуют включить на максимальный режим.

В то же время, в других населенных пунктах Киевщины, где осуществляют мониторинг, превышений допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировали.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону.