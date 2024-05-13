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Обстреливают Украину из самолетов Ту. ГУР установило фамилии пилотов РФ

Фото: ГУР установило список пилотов РФ, обстреливающих Украину крылатыми ракетами (militarist ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские разведчики выяснили имена российских пилотов, которые обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами с самолетов Ту-95МС и Ту-160. В списке 29 действующих летчиков и два ликвидированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (ТБАД) командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс" Саратовская область), причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о дивизии

В состав 22 ТБАД входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

  • 121 тбап - в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" Саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;
  • 52 тбап - в/ч 33310, аэродром базирования "Шайковка" Калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту. -160).

"Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории РФ", - подчеркивают в ГУР.

С более подробным списком идентифицированных российских пилотов можно ознакомиться по ссылке.

Сбитие Ту-22М3 в России

19 апреля российские войска массово обстреляли Украину. В этот же день стало известно о сбитии Ту-22М3 в Ставропольском крае РФ, который является носителем ракет Х-22. Такой самолет был сбит ВСУ впервые. 

На данный момент известно, что сбитие Ту-22М3 стало спецоперацией ГУР совместно с Воздушными силами ВСУ. Борт был ликвидирован в 300 км от Украины. Позже выяснилось, что Ту-22 был сбит из комплекса С-200.

Добавим, что недавно ГУР опубликовало список пилотов РФ, обстреливающих Украину "Кинжалами".

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