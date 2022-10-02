Обстрелы Сумской и Черниговской областей минувших суток: в ГСЧС раскрыли подробности
За прошедшие сутки враг обстрелял Зноб-Новгородская, Эсманская и Середино-Будская общины Сумской области и Новгород-Северская община Черниговской.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Во время огня оккупанты применяли минометы и ствольную артиллерию.
Во второй половине дня россияне дважды нанесли удар по населенным пунктам Зернова и Горожанка, а также 9 раз обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую общину.
"В то же время на территории Новгород-Северской общины зафиксировано 2 взрыва от мин 120 мм калибра. Огонь россияне открывали из района населенного пункта Гудовка", - добавляет ГСЧС.
По территории Эсманьской и Зноб-Новгородской общин вечером и после полуночи были нанесены удары с самоходных артиллерийских установок и зафиксировано более 10 прилетов по населенным пунктам Лемешовка и Зноб.
Обошлось без разрушений и жертв.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на 1 октября российские войска обстреляли приграничье Сумской области. Во время огня враг запустил 6 снарядов по Эсманской общине.
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