Обстрелы Сумской области: оккупанты дважды за день били из ствольной артиллерии
Фото: российские военные дважды за день обстреливали Сумскую область (Getty Images)
Российские военные сегодня, 1 октября, дважды обстреляли территорию Середино-Будской громады Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Всего за день в приграничном с Россией регионе зафиксировано восемь прилетов со ствольной артиллерии. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.
Прошлой ночью россияне также обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по Эсманской общине шесть снарядов.
Также напомним, что российские оккупанты в течение дня, 29 сентября, били по Сумской области из артиллерии и минометов. Один человек погиб, еще двое получили ранения.
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