Обстріли Сумської області: окупанти двічі за день били зі ствольної артилерії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Усього за день у прикордонному з Росією регіоні зафіксовано вісім прильотів зі ствольної артилерії. На щастя, обійшлося без потерпілих та руйнувань.

Минулої ночі росіяни також обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог випустив по Есманській громаді шість снарядів.

Також нагадаємо, що російські окупанти протягом дня, 29 вересня, били по Сумській області з артилерії та мінометів. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

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