Обстрелы Херсона и области: за сутки 5 человек погибли, 7 ранены

"Били из РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Херсон армия РФ обстреляла 9 раз - еще раз били по жилым кварталам города", - говорится в сообщении.

В частности, вражеские снаряды попали в территорию государственного предприятия и дома херсонцев.

В прошлом добил регионе из-за российской агрессии 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, российские оккупанты в течение дня 28 февраля продолжали обстреливать Херсон из артиллерии. Пока известно о четырех погибших гражданских.

В частности сообщалось, что в результате вчерашнего обстрела Херсона сначала было известно об одном погибшем. Россияне попали по частному жилому дому.