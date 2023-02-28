Россияне в течение дня обстреливают Херсон, количество погибших выросло до 4
Российские оккупанты в течение дня продолжают обстреливать Херсон из артиллерии. Пока известно о четырех погибших гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Херсонской ОВА.
"На данный момент известно, что в Херсонской области всего из-за ударов армии России сегодня 4 человека погибли, 5 человек ранены", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в результате удара погиб 71-летний горожанин на улице Привокзальной. Также ранение получил 72-летний прохожий на улице Марии Фортус. В настоящее время врачи борются за его жизнь.
"Люди, несколько минут назад имевшие крышу над головой, с болью и страхом показывают избитые дома и огромные воронки от снарядов. Женщину, которая жила на улице Купеческой, спасателям пришлось освобождать из-под руин собственного дома. Медики делают все возможное, чтобы спасти ее", - добавляет пресс-служба.
Также в результате обстрела погиб 45-летний житель поселка Камышаны. Мужчина скончался в приемном отделении больницы в результате многочисленных травм.
"Еще одного человека ранили в Белозерке, двоих - в селе Веселом. В селе Николаевка из-за обстрела погибла 68-летняя женщина", - добавляет ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате сегодняшних обстрелов Херсона сначала было известно об одном погибшем. Россияне попали по частному жилому дому.
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