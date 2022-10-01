Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили еще четверых гражданских
Российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате чего погибли четверо гражданских, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 30 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Максимильяновке, 1 в Бахмуте и 1 в Святогорске. Еще 6 человек получили ранения", - сообщил Кириленко.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 913 человек, еще 2294 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю. Там более тысячи семей остались без света.
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