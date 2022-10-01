ua ru
Сб, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обстріли Донецької області: окупанти вбили ще чотирьох цивільних

Новость на русском →
Донецьк, Субота 01 жовтня 2022 08:37
Обстріли Донецької області: окупанти вбили ще чотирьох цивільних Фото: окупанти знову обстріляли Донецьку область(Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули четверо цивільних, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 30 вересня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Максимільянівці, 1 у Бахмуті та 1 у Святогірську. Ще 6 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 913 людей, ще 2294 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області. Проте найбільше дісталося Нікополю. Там понад тисячу сімей залишилися без світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
Звільнення Лиману за 72 години та блокування росіян на півдні: карти боїв на ранок
DAILY
Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Анексія, мобілізація та ядерний шантаж. Що зміниться у війні Росії та України