Обстрелы Донецкой области: есть жертва, семь человек получили ранения

Российские захватчики продолжают обстреливать населенные Донецкой области. Из-за атак врага вчера погиб гражданский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
По его данным, 6 марта в результате обстрелов погиб житель села Максимилиановка. Кроме того, вчера ранения получили семь гражданских лиц.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли не менее 1400 мирных жителей, еще около 3138 получили ранения. Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неокончательно.
"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава области.
Напомним, в ночь на 6 марта российские оккупанты обстреляли Краматорск, в результате чего была разрушена школа и повреждены 15 многоквартирных домов.
Кроме того, сегодня ночью в районе города Славянск раздался взрыв.
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