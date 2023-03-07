Обстрелы Донецкой области: есть жертва, семь человек получили ранения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

По его данным, 6 марта в результате обстрелов погиб житель села Максимилиановка. Кроме того, вчера ранения получили семь гражданских лиц.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли не менее 1400 мирных жителей, еще около 3138 получили ранения. Кириленко отмечает, что количество жертв и пострадавших неокончательно.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отметил глава области.