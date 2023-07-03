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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили двух человек, еще трое были ранены

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Донецкая область, Понедельник 03 июля 2023 17:08
Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили двух человек, еще трое были ранены Фото: Последствия обстрела (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные за сутки обстреляли 9 населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека, еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

  • На Волновахском направлении Угледар подвергся 26 артобстрелам, под огнем "Градов" - Максимовка;
  • На Донецком направлении враг обстрелял Курахово, повреждено здание предприятия. Одиночные обстрелы зафиксированы в Авдеевке;
  • На Горловском направлении под огнем Миньковка, Васюковка и Роздоловка Соледарской громады;
  • На Лисичанском направлении в Северске ранен 1 человек, повреждены 3 дома. Окрестности Звановской громады обстреляны из РСЗО.

Ракетный удар по Покровску

По словам Кириленко, российские войска нанесли ракетный удар по городу Покровск. В результате этого погиб один человек, также было повреждено здание хлебозавода.

Атаки на водохранилище в Краматорском обществе

"Утром ракетой попали в берег водохранилища в Краматорской громаде - без пострадавших", - написал глава области.

Фото: последствия обстрелов (facebook.com/don.gunp)

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 3.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Так, в конце июня войска РФ обстреляли школу в Покровском районе, и тогда в результате вражеских атак погибли два человека, еще шесть были ранены.

Напомним также, что 27 июня российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Ракеты "прилетели" в кафе, когда там было много посетителей. В результате погибли 13 человек, и еще 60 получили ранения.

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