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На Донбассе мужчина бросил гранату в продавца возле магазина: есть погибший и раненые

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Красногоровка, Понедельник 06 февраля 2023 20:35
На Донбассе мужчина бросил гранату в продавца возле магазина: есть погибший и раненые Фото: В Донецкой области мужчина бросил гранату у продавца возле магазина (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 6 февраля, в Красногоровке (Донецкая область) мужчина бросил гранату в сторону продавца молочной продукции. В результате один человек погиб, еще 5 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

У магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем. Мужчина обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не удовлетворившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

"В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что мужчину задержали и решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в совершении умышленного убийства по хулиганским мотивам.

Напомним, что правоохранители в Днепре задержали военнослужащего, который бросил гранату в их сторону, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу.

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Донбасс Донецкая область гранат полиция Красногоровка
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