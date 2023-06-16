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Обстрел жилмассива в Херсоне: количество пострадавших резко возросло

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону стремительно возросло. В настоящее время известно о 23 раненых людях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал, руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Как пишет Ермак, враг ударил по:

  • Таврическому микрорайону;
  • Корабельному району;
  • центральной части города.

При обстреле были повреждены: медицинское учреждение, детский сад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач.

Фото: обстрел жилого массива в Херсоне: количество пострадавших резко возросло (t.me/ermaka2022)

Известно, что количество пострадавших возросло до 23 человек, среди которых трое детей.

"Всех пострадавших госпитализировали. Три человека находятся в тяжелом состоянии, все остальные получили средние или легкие травмы. Укрытие спасло жизнь многим людям", - пишет Ермак.

Ситуация в Херсонской области

Вследствие подрыва российскими террористами Каховской ГЭС, часть региона была затоплена. Больше всего пострадала оккупированная часть Херсонской области. Регулярными обстрелами россияне затрудняли эвакуацию гражданских.

По состоянию на утро 15 июня, средний уровень воды из-за подтопления Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, составляет 2,04 метра. Это на 9 см меньше чем 14 числа.

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