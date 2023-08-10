Обстрел Запорожья: пострадали два мирных жителя

"В настоящее время известно о двух пострадавших. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - написал он.

Обстрел Запорожья

Сегодня, 10 августа, во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

Стоит заметить, что оккупанты уже два дня подряд бьют по Запорожью. Вчера они атаковали жилой квартал, в результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Тогда для атаки враг использовал крылатую противокорабельную ракету Х-35.

Российские оккупанты регулярно атакуют Запорожье ракетами и ударными дронами. Из-за их обстрелов часто гибнет мирное население.