Обстрел Запорожья: повреждено здание вокзала, есть изменения в движении поездов

Обстрел Запорожья

Российские войска скинули на Запорожье 13 авиабомб 29 сентября. Разрушения есть в трех районах. Кроме того, шесть людей пострадали.

Первоначально сообщалось, что под завалами находится женщина. Вскоре ее достали из-под завалов и передали медикам. В Запорожье разрушена многоэтажка и 15 частных домов.

Подробнее про последствия обстрела Запорожья - читайте в материале РБК-Украина.

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