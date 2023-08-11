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Обстрел Запорожья: количество раненых на утро увеличилось

Фото: количество пострадавших из-за обстрела Запорожья 10 августа увеличилось до 19 человек (t.me/kurtievofficial)
Автор: Наталия Гурковская

Количество раненых из-за обстрела Запорожья в четверг, 10 августа, увеличилось до 19 человек. Среди пострадавших - четверо детей.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"От вчерашнего ракетного удара в Запорожье пострадали 19 человек, среди них - четверо детей", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, всего за минувшие сутки сотрудникам полиции поступило 51 сообщение о разрушении домов и других объектов гражданской инфраструктуры в Запорожье, Пологовском и Васильевском районах.

Обстрелы Запорожья

Российские оккупанты два дня подряд обстреляли Запорожье - 9 и 10 августа. В первом случае враг выпустил ракету Х-35 по жилому кварталу Шевченковского района. Трое людей погибли, 9 были ранены.

А 10 августа российские оккупанты атаковали Запорожье баллистической ракетой "Искандер". Российская ракета ударила по гостинице в центре города. В ООН сообщили, что их сотрудники часто останавливались в отеле Reikartz, работая в Запорожье. Первоначально было известно об одном погибшем и 16 человек получили ранения, среди них четверо детей.

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Запорожье