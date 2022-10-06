ua ru
Чт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел центра Запорожья: жертв стало семь, есть пропавшие без вести

Новина українською →
Запорожье, Четверг 06 октября 2022 22:39
Обстрел центра Запорожья: жертв стало семь, есть пропавшие без вести Фото: Обстрел центра Запорожья: жертв стало семь, есть пропавшие без вести (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате этого погибло 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире национального телемарафона.

"По состоянию на 21:00 количество запорожцев, погибших в результате ракетного удара возросло до 7 человек", - заявил Старух.

По его словам, еще минимум 5 считаются пропавшими без вести.

"В настоящее время продолжается разбор завалов", - добавил глава ОВА.

Напомним, что российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью.

Позже стало известно, что из-под завалов после ракетного удара в Запорожье извлечены еще два тела погибших. Число жертв обстрела возросло до 3 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье Война в Украине
NEWS
Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина
Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина
DAILY
Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Клеймо террориста. Как США могут ослабить Путина и превратить РФ в страну-изгоя