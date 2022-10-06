Обстрел центра Запорожья: жертв стало семь, есть пропавшие без вести
Российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью. В результате этого погибло 7 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире национального телемарафона.
"По состоянию на 21:00 количество запорожцев, погибших в результате ракетного удара возросло до 7 человек", - заявил Старух.
По его словам, еще минимум 5 считаются пропавшими без вести.
"В настоящее время продолжается разбор завалов", - добавил глава ОВА.
Напомним, что российские военные утром нанесли ракетные удары по Запорожью.
Позже стало известно, что из-под завалов после ракетного удара в Запорожье извлечены еще два тела погибших. Число жертв обстрела возросло до 3 человек.
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