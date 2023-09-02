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Обстрел Сумской области: возросло количество раненых, среди них - дети

Сумская область, Суббота 02 сентября 2023 21:36
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Обстрел Сумской области: возросло количество раненых, среди них - дети Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Четыре человека ранены после сегодняшнего российского обстрела Сумской области. Среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

Сегодня, 2 сентября, российские террористы совершили очередной обстрел города Середина-Буды Шосткинского общества.

За день было зафиксировано 10 ударов с артиллерии по общине.

По данным ОВА, предварительно, в результате обстрела четверо гражданских жителей получили ранения, двое из которых - дети.

Мы также сообщали, что во время обстрела погиб старший следователь следственного отдела Шосткинского районного управления ГУНП в Сумской области Руслан Фараонов, который документировал последствия предыдущих разрушений, нанесенных Россией.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Как писала областная военная администрация, за прошедшие сутки, 1 сентября, россияне совершили 22 обстрела приграничья региона. В частности зафиксировано 147 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Обстрелам подверглись Середино-Будская, Новослободская, Краснопольская, Миропольская, Зноб-Новгородская, Хотинская, Белопольская громады", - добавили в ОВА.

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