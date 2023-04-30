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Обстрел Сумской области авиабомбами: прокуратура показала последствия

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители задокументировали последствия российской агрессии в Сумской области, которые были вызваны вражеским обстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Сумской областной и Шосткинской окружной прокуратур начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (t.me/pgo_gov_ua)

По данным следствия, вчера, 29 апреля, около 22:00 оккупанты с территории Российской Федерации сбросили, по предварительной информации, две управляемые авиабомбы на территорию одного из учебных заведений Шосткинского района. В результате авиаудара повреждена стена здания.

Кроме того, сегодня в 4:00 утра враг совершил артиллерийский обстрел города Дружба Шосткинского района, в результате вражеского обстрела два частных дома получили повреждения.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями полиции и Управления СБУ в Сумской области", - отметили в офисе.

Напомним, мы сообщали, что за сегодняшние сутки оккупанты устроили уже 9 обстрелов пограничных общин Сумской области.

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Война России против УкраиныСумская область