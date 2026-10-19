В результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата Украины

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 19 октября повреждено помещение Книжной палаты Украины имени Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа" .

Что известно о повреждении Книжной палаты

По словам директора учреждения Ольги Васькивской, две российские баллистические ракеты упали ночью недалеко от здания. Ударной волной повредило окна в хранилищах и административном помещении.

Архивы оказались под угрозой из-за возможного попадания влаги. Переместить книги в другое место некуда, поэтому помещение нужно срочно закрыть от дождя и влаги.

"Надо срочно вставлять окна, брать какие-то двери, фанеру забивать, потому что книги будут набирать влагу. Еще дождь завтра может быть. Ну, в общем у нас катастрофа", - отметила директор.

В результате российской атаки пострадала Книжная палата Украины (фото: "Детектор медиа")

Пострадали ли работники

По информации Васьковской, в результате атаки никто из работников не пострадал. В момент удара в здании находился охранник, но он не получил травм.

С утра команда Книжной палаты ожидает приезда полиции. До прибытия правоохранителей работникам приказали ничего не трогать. После этого бухгалтерия будет фиксировать нанесенный ущерб.

Здание Книжной палаты Украины уже повреждалось в результате российских обстрелов в декабре 2025 года и январе 2026 года. Тогда под угрозой оказались 15 миллионов единиц архивных материалов.