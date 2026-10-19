ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата Украины

16:42 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
В результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата Украины Фото: Повреждено здание Книжной палаты Украины (facebook_com_people_Книжная_палата_Украины)
Додати як бажане джерело в Google

В результате российского ракетного удара по Киеву в ночь на 19 октября повреждено помещение Книжной палаты Украины имени Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Детектор медиа".

Что известно о повреждении Книжной палаты

По словам директора учреждения Ольги Васькивской, две российские баллистические ракеты упали ночью недалеко от здания. Ударной волной повредило окна в хранилищах и административном помещении.

Архивы оказались под угрозой из-за возможного попадания влаги. Переместить книги в другое место некуда, поэтому помещение нужно срочно закрыть от дождя и влаги.

"Надо срочно вставлять окна, брать какие-то двери, фанеру забивать, потому что книги будут набирать влагу. Еще дождь завтра может быть. Ну, в общем у нас катастрофа", - отметила директор.

В результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата УкраиныВ результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата УкраиныВ результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата УкраиныВ результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата УкраиныВ результате ракетного удара по Киеву повреждена Книжная палата Украины

В результате российской атаки пострадала Книжная палата Украины (фото: "Детектор медиа")

Пострадали ли работники

По информации Васьковской, в результате атаки никто из работников не пострадал. В момент удара в здании находился охранник, но он не получил травм.

С утра команда Книжной палаты ожидает приезда полиции. До прибытия правоохранителей работникам приказали ничего не трогать. После этого бухгалтерия будет фиксировать нанесенный ущерб.

Здание Книжной палаты Украины уже повреждалось в результате российских обстрелов в декабре 2025 года и январе 2026 года. Тогда под угрозой оказались 15 миллионов единиц архивных материалов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ночь на 19 октября российские войска дважды атаковали Киев баллистическими ракетами. По предварительным данным, в результате ударов погиб один человек, еще восемь пострадали. Повреждения получили жилой дом, медицинский центр и наземная станция метро "Черниговская". Работу "Черниговской" остановили на неопределенный срок из-за значительных повреждений путей.

Также Россия атаковала Украину крылатыми ракетами и ударными беспилотниками. По данным Воздушных сил ВСУ, силы ПВО сбили или подавили 247 воздушных целей. В то же время, попадание зафиксировали на 25 локациях, а падение обломков - еще на восьми.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Обстрел Киева Ракетная атака
Новости
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов