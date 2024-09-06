Обстрел Павлограда: количество пострадавших резко возросло

Российские военные сегодня атаковали Павлоград Днепропетровской области. Уже известно, что в результате удара пострадало более 60 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - сообщил Лысак.
По его словам, потерпевший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. Кроме того, в городе:
В общей сложности Лысак сообщил, что по Никопольскому району враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасываемыми с БпЛА боеприпасами.
Напомним, что сегодня, 6 сентября, российские войска обстреляли Павлоград.
Вскоре после сообщения военных о скоростных целях в направлении города и угрозе баллистики, в ОВА рассказали, что из-за атаки на Павлоград пострадали уже пять человек.
Подробнее об атаке на город, можно узнать в материале РБК-Украина.
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