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Обстрел Павлограда: количество пострадавших резко возросло

Фото: россияне обстреляли Павлоград (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня атаковали Павлоград Днепропетровской области. Уже известно, что в результате удара пострадало более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - сообщил Лысак.

По его словам, потерпевший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. Кроме того, в городе:

  • избитая инфраструктура,
  • повреждены 2 дома местных и одна занялась,
  • изуродованы 2 торговых павильона, хозяйственная постройка.

В общей сложности Лысак сообщил, что по Никопольскому району враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасываемыми с БпЛА боеприпасами.

 

Атака на Павлоград

Напомним, что сегодня, 6 сентября, российские войска обстреляли Павлоград.

Вскоре после сообщения военных о скоростных целях в направлении города и угрозе баллистики, в ОВА рассказали, что из-за атаки на Павлоград пострадали уже пять человек.

Подробнее об атаке на город, можно узнать в материале РБК-Украина.

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