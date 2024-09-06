Обстрел Павлограда: количество пострадавших резко возросло

"Сложный день для области. Количество пострадавших в Павлограде возросло до 64. Психологическую помощь оказали 37 людям", - сообщил Лысак.

По его словам, потерпевший есть и в Никополе. Это 49-летний мужчина. Кроме того, в городе:

избитая инфраструктура,

повреждены 2 дома местных и одна занялась,

изуродованы 2 торговых павильона, хозяйственная постройка.

В общей сложности Лысак сообщил, что по Никопольскому району враг ударил более полутора десятков раз. Тяжелой артиллерией, дронами-камикадзе и сбрасываемыми с БпЛА боеприпасами.